Lazio, Oddi sicuro: "Niente alibi! Ora il derby non ci voleva, perché..."

© foto di Federico Gaetano

Andata contro il Bodo/Glimt da dimenticare: ora c'è il derby. Di questo ha parlato ai microfoni di Radiosei l'ex calciatore Giancarlo Oddi, che si è soffermato sul momento della Lazio e sulla prossima sfida contro la Roma, esprimendosi sulle future scelte di Baroni. Di seguito le sue parole.

"Non bisogna cercare alibi: non esiste nessun problema di campo e di clima. Sono stati tutti abbastanza insufficienti, si salva solamente Mandas. Siamo una bella squadra ma purtroppo subiamo troppi gol: abbiamo segnato molte reti, ma abbiamo la dodicesima difesa nelle prime dodici squadre. E poi è mancato anche Castellanos, non dimentichiamolo. Non è tempo ancora di pensare al ritorno contro il Bodo/Glimt, c'è il derby ora. Un tempo si diceva che chi delle due squadra arrivava meno in forma, avrebbe vinto la gara, speriamo sia ancora così. Sarà una partita molto dura, la squadra di Ranieri concede pochi gol: non era la gara che doveva arrivare ora".

"Secondo me giocherà Provedel: secondo me i portieri sono entrambi forti, quindi è indifferente. Baroni ci ha abituato in un modo dunque, immedesimandomi in lui, credo che metterà titolare il numero 94. Non bisogna fare scelte: dobbiamo fare bene in entrambe le prossime gare. Il ritorno non è impossibile: bisogna giocarsi il tutto per tutto, senza paura. Il crollo di Dia è dovuto anche all'infortunio di Castellanos. Tra di loro sono molto diversi, non sono intercambiabili. Il Taty porta avanti la squadra, quando abbiamo perso l'argentino è cambiato il volto della squadra. Per quanto riguarda il senegalese, invece, si può riprendere se il suo crollo è dovuto a un fatto fisico, se è legato all'aspetto mentale è dura".