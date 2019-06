Lazio, oggi i funerali di Nello Governato: presenti amici e ex colleghi laziali

Questa mattina alle ore 10:30, presso la parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata in via Cassia 1286 a Roma, si terranno i funerali di Nello Governato. A portare l'estremo saluto all’ex ds della Lazio, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, ci sarà una nutrita schiera di ex colleghi e amici legati al mondo biancoceleste tra cui Zoff, Sergio e Massimo Cragnotti, Gabriella Grassi. La Lazio in lutto si stringe per ricordare una figura che ne ha scritto la storia in ruoli diversi.