Lazio, Onazi compie 28 anni: gli auguri della società

Oggi, giorno di Natale, compie gli anni un ex biancoceleste: si tratta di Onazi. La Lazio stessa ha fatto gli auguri al giocatore: "L’ex centrocampista biancoceleste oggi compie 28 anni. Cinque stagioni con l'Aquila sul petto per Ogenyi Onazi, approdato in prima squadra dopo un intero campionato giocato con la Primavera. Il centrocampista nigeriano ha disputato 110 gare con la maglia della Prima Squadra della Capitale, realizzando anche 7 reti. In biancoceleste tra il 2011 ed il 2016, Onazi è uno degli eroi del 26 maggio: in qualle gara venne schierato da mister Petkovic nell'undici iniziale e lasciò il campo solo al 92' per lasciare il posto a Ciani".