Lazio, Onazi: "Tornerei subito a Roma. Qui i tifosi migliori della mia carriera"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Nel cuore dei laziali ci sarà sempre un posto per Ogenyi Onazi, per tutti "Eddy". Il centrocampista nigeriano, attualmente tra le file della Casertana, è tornato oggi a Formello per salutare ex compagni e staff e per raccontare i suoi ricordi con la maglia biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Per me essere qui è sempre come tornare a casa. Ho visto gli altri che si stanno allenando, ma dopo ci parlerò un po’. Ho girato squadre di tutto il mondo, ma tornare in Italia è quello che ho sempre voluto. Qui mi trovo bene, sto a Caserta ora e spero di vincere il campionato. Vedrò poi dove andrò.

Ricordo la Coppa Italia del 26 maggio, è un momento importante per tifosi e per noi calciatori. Quando mi scrivono i tifosi me ne parlano sempre, ma mi ricordano anche la partita contro il Napoli in cui segnai. Non dimenticherò mai quei momenti.

Quando sei in Nigeria sogni di vincere trofei come la Coppa d’Africa. Nessuno in Africa pensa di poter vincere la Coppa Italia, ma io le ho vinte entrambe. Sono contento che Felipe sia tornato alla Lazio, ho visto anche Cataldi e sono felicissimo per lui che sia diventato capitano. Il centrocampo con Luis Alberto e Milinkovic è ideale, tutti vorrebbero giocare con loro. Il mio sogno è giocare di nuovo con la Lazio per stare accanto ai giocatori di oggi.

I tifosi della Lazio sono i migliori che ho avuto in carriera. Non parlo solo allo stadio, ma anche fuori, sui social. In tanti mi hanno sempre fermato, mi hanno aiutato in qualunque cosa.

Cosa consiglio ai giovani? Ci vuole tanta professionalità, coraggio e lavoro continuo. I giovani devono sempre imparare da quelli grandi. Quando ero in prima squadra guardavo compagni come Klose e Radu. Radu se non fosse così professionale oggi non starebbe qui. Klose è un giocatore completo. Allenamento, alimentazione giusta, ascoltare l’allenatore, questi sono i miei consigli. Quando ero qui a Formello mi allenavo anche da solo per migliorarmi".

Pubblicato il 17.11