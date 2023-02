Lazio, Onorato: "Parco Lenzini? Stupito che la Roma non abbia fatto comunicati"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sui vergognosi atti vandalici avvenuti gli scorsi giorni a Parco Lenzini è intervenuto ai microfoni di Radiosei l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, denunciando fortemente l'accaduto: "Non vorrei che con l’avvento dei social ci sia più paura di mille nickname falsi che istigano quest’odio. Vorrei che Roma e Lazio abbiano il coraggio di prendere distanze molto nette da questi episodi. Sono rimasto stupito che non ci siano stati comunicati da parte della Roma sulla vicenda di Parco Lenzini. Si tende a banalizzare e sottostimare tutto. Se uno accetta che un matto possa vandalizzare il luogo di riferimento per centinaia di migliaia di laziali allora accettiamo di tutto. Non sottovaluterei la denuncia alla Digos”.