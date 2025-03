Lazio, Onorato torna a parlare del Flaminio: "Aspettiamo e vediamo"

Il giorno dopo Milan - Lazio i tifosi biancocelesti sono ancora in preda all'euforia. I tre punti guadagnati a San Siro sono fondamentali per la corsa Champions, lo sanno bene anche i giocatori. Ma c'è un altro tema che è a cuore ai tifosi biancocelesti e non c'è partita che tenga: lo stadio Flaminio.

Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda, ha parlato ai microfoni di Radio Roma Sound in merito al tema del running, in riferimento alle corse su strada, quindi la Roma-Ostia, la mezza Maratona di Roma, e naturalmente la Maratona di Roma. Il focus però si è poi spostato sul fronte calcistico, con l'assessore che si auspica una soluzione in merito alla concomitanza tra la maratona di Roma, che arriverà al Circo Massimo, e la sfida tra Roma e Cagliari: "Sono sicuro che con il lavoro puntuale e prezioso del prefetto Giannini si troverà la scelta e la soluzione più giusta per garantire sia agli appassionati del calcio e della Roma di poter andare allo stadio con serenità, e naturalmente a chi vuole vivere questa grande festa di sport della Maratona, di poter vivere la città".

Infine, Onorato è tornato a parlare anche della questione stadio per le squadre romane. Nelle ultime settimane si è parlato molto dello stadio della Roma a Pietralata, ma sulla sponda biancoceleste, su espressa domanda in merito a possibili novità per il Flaminio, l'assessore rimane vago: "No, no, no. Aspettiamo e vediamo".