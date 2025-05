Lazio, Opelka super tifoso: il dettaglio nella bio Instagram - FOTO

Opelka non si è mai nascosto, da sempre ha palesato la sua passione per la Lazio e ogni volta che viene nella Capitale, per partecipare agli Internazionali di Tennis, non manca mai nel ribadirlo. Lo ha fatto anche stavolta, in maniera più eclatante del solito. Nella sua bio del profilo Instagram non c'è nessuna descrizione relativa alla sua persona o al suo lavoro, ma un "Forza Lazio" con un cuore celeste.

