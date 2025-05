Lazio, quanti gol dalle fasce: contro l'Empoli ennesimo assist di un terzino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha imparato la lezione di Parma e dopo appena un minuto di gioco al Cestellani ha sbloccato la partita con Boulaye Dia, portandosi in vantaggio sull'Empoli. Una partenza da grande squadra, arrivata per mezzo di quei principi di gioco che Baroni ha instaurato nella propria squadra e che ha coltivato per tutta la stagione. Il cross di Hysaj per l'attaccante senegalese - bravo a sfuggire alle spalle di Viti e finalizzare in rete - vale per il terzino albese il terzo assist in 9 partite giocate. Una conferma di come le catene laterali abbiano un ruolo fondamentale nella Lazio 'baroniana' che, tra l'altro, vanta anche gli 8 assist - arrivati soprattutto a inizio di stagione - di Nuno Tavares e i 4 di Luca Pellegrini, di cui tre arrivati nelle ultime tre partite.

