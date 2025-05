Lazio, Fabiani a Dazn: "Episodi sgradevoli. Mercato? Ci si deve vergognare..."

Terza vittoria consecutiva per la Lazio di Marco Baroni. Al termine del match vinto sul campo del Castellani contro l'Empoli, ai microfoni di Dazn è intervenuto il ds Fabiani: “Non vogliamo mettere il bavaglio ai tesserati e tecnico. Vengo per fare precisazioni per esprimere lo stato d’animo che si percepisce a seguito di episodi sgradevoli, brutti, ignobili. Preferirei parlare di calcio, queste cose ci sarà l’autorità che stabilirà come stanno effettivamente le cose.

Adesso chi ci ascolta vuole parlare di calcio non di aule di tribunali, quando si oltrepassa il limite, non c’è più la decenza, questo non va pù bene a maggior ragione se va a discapito di società e tifosi. Non si può fraudolentemente registrare il sottoscritto attribuendogli notizie di cui non sono a conoscenza per fare ricatti. Il falconiere risponderà nelle sedi opportuni per tutte quelle inesattezze. In Italia vige il principio che se un cittadino viene a conoscenza che è stato fatto un reato, ha l’obbligo di recarsi dagli organi preposti e denunciare. Questo non è accaduto, è sembrato un tentativo di estorcere al presidente qualcosa, lui alla Lazio non verrà più a lavorare, perché è andato contro i principi della società e tifosi.

Non devo difendere il presidente, ieri lo ha fatto in Questura. Oggi si possono prendere 3-4 telefonate, assemblare concetti e farla diventare una telefonata. Non possiamo tollerarlo, mi assumo la responsabilità ma questi soggetti dovranno rispondere davanti a un tribunale.

Parolo sei stato un esempio per giovani e calciatori, alla vigilia del campionato nessuno ci annoverava tra quelle che potevano lottare per la Champions, ora siamo lì. In Europa abbiamo fatto un lavoro straordinario uscendo ai rigori. Anche lì sono state dette tante cose tra cui chi voleva e non voleva batterli, non è vero. Sono soddisfattio, ci sono patrimoni di alcuni giocatori che la società preservare e fare un percorso, su tutti Pedro, Romagnoli, Rovella, Zaccagni. Quando si apre il mercato si aprono anche tante dinamiche, il percorso di rinnovamento non è concluso, da un giorno all'altro non puoi cambiare 10 giocatori. Vediamo dove si deve intervenire quando si aprirà il mercato. Vorrei mandare un messaggio agli amici, la smettessero di fare il mercato con il giocatori della Lazio, i consigli del diavolo se li mangia la volpe, certamente io non sono il diavolo. Il mercato si apre a giugno, non lo trovo carino inziare a sondare i nostri giocatori per vie traverse. Io non mi sognerei mai di andare all’Empoli o da un'altra squadra informarmi per il prossimo anno eccetera. Sono bassezze di cui qualche mio collega se ne dovrebbe vergognare”.