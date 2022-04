Lazio, Orsi: "Per il futuro società decida se puntare su Sarri"

TUTTOmercatoWEB.com

Il finale di stagione si avvicina e in estate la Lazio sarà impegnata in una importante sessione di calciomercato estivo. Proprio di futuro ha parlato l'ex biancoceleste Fernando Orsi che ai microfoni di TMW Radio ha detto la sua in merito a Sarri: "La Lazio deve scegliere se puntare su Sarri. Se sceglierà di puntare su di lui, gli va data la possibilità di fare il suo calcio con i calciatori ideali per il tecnico. A me Sarri piace come allenatore: secondo me sposare la sua filosofia sarebbe importante e darebbe alla squadra una struttura più stabile".