Lazio, Orsini: "Coronavirus? Che il Consiglio Federale metta un punto"

Caos nel mondo del calcio e, più in generale, nell'intero Paese. L'allarme Coronavirus sta bloccando numerose attività e le istituzioni sono al lavoro per mettere a punto misure per stabilizzare la situazione. Stefano Orsini, responsabile dello sport del tg regionale del Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, soffermandosi anche sullo scenario che si è creato: "Oggi quello che deve fare il Consiglio Federale è mettere un punto. Lo stesso Conte ha dato indicazioni che dovrà essere la Lega Calcio a decidere: dovrà essere presa una decisione, altrimenti non se ne esce. Si è andati in una strada difficile, in salita. Vero è che secondo tanti si sta ingigantendo un po’ troppo la situazione, ma ci troviamo di fronte ad un’eccezionale trasmissibilità del virus. La Lazio, probabilmente, giocherà due partite in un mese e le avrà in cinque giorni. È una situazione complicatissima, gli unici che ne potrebbero trarre vantaggio sono i giocatori che non stanno benissimo, che avranno un po’ di tempo in più per recuperare. Questo è l’unico aspetto positivo. Lazio? Momento eccezionale, da godersi. Una squadra che gioca a memoria. Trovarsi in cima alla classifica di Serie A è davvero bello, va fatto un plauso a tutti, a partire da Simone Inzaghi".

Calciomercato Lazio, c'è un piano per Giroud: ecco lo scenario

Lazio, Lulic sta meglio: prima svolta verso il rientro

TORNA ALLA HOMEPAGE