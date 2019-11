Lazio, Orsini: “Sconfitta di giovedì figlia di episodi. Spero giochi Correa”

Alla vigilia di Lazio-Lecce, Stefano Orsini, responsabile dello sport Rai per il Lazio, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale, dove si è espresso anche sulla sconfitta di giovedì contro il Celtic: “La sconfitta della Lazio giovedì è figlia di episodi, peccato perché i biancocelesti avrebbero potuto fare strada in Europa League. Ora bisogna ripartire, vedremo se Correa riuscirà a recuperare domani. Immobile è la garanzia, segna appena tocca un pallone. Vedremo chi starà meglio tra il Tucu e Caicedo. Spero che l’argentino giochi dall’inizio perché è in fiducia. La vittoria di San Siro è stata bellissima, è la più importante delle tre di fila centrate dalla Lazio. La corsa al quarto posto sarà lunga e piena di pretendenti”.

