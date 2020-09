Lazio Paracadutismo, il saluto di Acerbi: "Volate, come l'aquila!" - VIDEO

Ci sarà anche un po' di Lazio nel lancio del nuovo spot di una nota azienda in programma quest'oggi. Il presidente della Lazio Paracadutismo, Lino Della Corte, ne è il protagonista con il volo da 3700 metri con atterraggio dentro lo stadio Olimpico. A complimentarsi per l'iniziativa è arrivato anche il videomessaggio di Francesco Acerbi che dice: "Saluto la Lazio Paracadutismo, gli auguro un grosso in bocca al lupo. Volate come l'aquila!".

