Lazio, parla Calisti: "Ecco cosa serve contro l'Atalanta. Baroni ha..."

Ecco il big match dopo Natale. Per l'ultima partita del 2024 la Lazio ospita l'Atalanta di Gasperini. Ai microfoni di Radiosei l'ex calciatore biancoceleste Ernesto Calisti ha espresso il suo pensiero sulla gara che dovrà fare la squadra di Baroni per riuscire a fare risultato. Queste le sue parole: “Giocare contro l’Atalanta è sempre fastidioso per tutti, è una realtà anche internazionale. La Lazio sta facendo cose egregie, nessuno pensava che a questo punto della stagione si potessero ottenere questi risultati. Laddove la Lazio battesse l’Atalanta sarebbe una bella botta".

"Ora la Lazio, dopo la sofferenza di Lecce, deve rimettersi apposto nella testa e nelle gambe. Ci sono defezioni, Baroni ha poche scelte, non c’è la situazione ottimale per l’Atalanta, ma c’è la possibilità di giocarsela alla pari. Fare risultato pieno significherebbe molto anche per la classifica. Se dovesse andar male non accadrebbe nulla, ma bisogna crederci e non nascondersi. Se la deve giocare con tranquillità, concentrazione, senza nervosismi, quelli che ho visto a Lecce. Alcuni errori con l’Atalanta non puoi permetterteli".