Lazio, parla Piccari: "Baroni merita rispetto! C'è meno qualità, ma..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha parlato del lavoro della nuova Lazio di Baroni, che la prossima domenica farà il suo esordio in Serie A contro il Venezia. Questo il suo pensiero a riguardo: “Baroni merita rispetto, poi se qualcuno gufa l’esonero per la scelta della società a me interessa zero. La Lazio è una squadra interessante e con l’acquisto di Dia l’attacco diventa duttile. Ha molta forza fisica e mi incuriosisce la Lazio. Ha perso qualità ma era prevedibile, anche quando sono arrivati i big del passato però c’era scetticismo. Luis Alberto non lo conosceva nessuno così come Milinkovic, Immobile era in difficoltà e il ritorno di Anderson non lo voleva quasi nessuno. È una squadra che può dare fastidio con elementi che hanno grande entusiasmo. C’è un’aria nuova, io credo che i tifosi della Lazio come hanno dimostrato con il numero di abbonati che ci saranno. È una squadra che inizierà a fari spenti e vedremo cosa potrà fare. Attenzione poi all’operazione Folorunsho perché potrebbe portare una soluzione in più per Baroni”.