Lazio, Parolo ricorda un episodio in EL: "Siamo rimasti senza allenatore" - VIDEO

Marco Parolo torna a parlare della sua esperienza alla Lazio e lo fa a Step On Football, trasmissione che va in onda sul canale Youtube, TikTok e nell'app di DAZN ogni lunedì alle 23. Parlando con l'ex Lazio Valon Behrami, Parolo ha raccontato un episodio risalente a Siviglia-Lazio di Europa League che vede coinvolti Inzaghi e Patric: "Patric viene sostituito dopo due minuti nel secondo tempo e invece di andare in panchina fila dritto negli spogliatoi. A quel punto Inzaghi lo ha inseguito nel tunnel, con Farris a corrergli dietro: non so cosa sia successo lì dentro, ma siamo rimasti due minuti senza allenatore". E poi ancora: "C'era stato un diverbio, ma dopo di ciò Patric ha continuato a giocare. Questo per far capire alla gente che le cose succedono, le discussioni ci possono stare, ma più il confronto è diretto più si riesce a chiarire e poi torna tutto come prima".