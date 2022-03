Lazio, Parolo: “Wilson era leggenda. Onorato di esser stato capitano come lui”

L’ex centrocampista biancoceleste commenta la notizia della scomparsa di Pino Wilson e mostra l’orgoglio di aver indossato la fascia da capitano…

La morte di Pino Wilson è arrivata come una doccia fredda. Il capitano della Lazio del '74 era per i tifosi biancocelesti uno di famiglia. Idolo prima in campo, ma poi persona buona e da ammirare fuori per quanto fatto dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. La sua morte non poteva non toccare uno come Marco Parolo che a Formello ha giocato a lungo e che ha indossato la fascia di capitano delle aquile più e più volte. L'ex centrocampista biancoceleste ha parlato della morte di Pino nel post partita di Napoli - Milan ai microfoni di DAZN di cui è opinionista. Ecco le sue parole: “Lui era il capitano della squadra che il popolo laziale ama più di tutte, quella del 74′, che ha fatto innamorare tantissimi tifosi. Quando parlano di quelle generazioni ti fanno capire quanto quello era un gruppo che aveva fatto un’impresa storica. Ho avuto modo di conoscerlo e di incontrarlo in più occasioni. Sono dispiaciuto perché è stata una perdita improvvisa di una leggenda: per me è stato un onore essere il capitano della Lazio, e aver potuto capire i valori che loro hanno portato“.