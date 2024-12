Lazio, parte oggi "Share The Good": le parole di Cristina Mezzaroma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi è il giorno della partenza del progetto "Share the Good", voluto dalla Fondazione S.S. Lazio 1900 e dalla S.S. Lazio, con il Patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali di Roma e insieme al Banco Alimentare di Roma, Banco Alimentare del Lazio, Croce Rossa Roma Capitale e Comunità di Sant’Egidio. L'iniziativa si pone al fianco dei più bisognosi, con l'obiettivo concreto di raccogliere cibo per bambini e famiglie in difficoltà. I punti di raccolta saranno all'altezza dei prefiltraggi di Viale dei Gladiatori, Piazza Lauro De Bosis e Piazzale Dodi. Le tre zone di maggior affluenza per lo stadio Olimpico.

Cristina Mezzaroma è intervenuta ai microfoni di Radio Laziale in occasione del lancio dell'iniziativa. Ecco le sue parole: "È una giornata importantissima, so che tutti i tifosi laziali faranno la loro parte. Come ha detto Papa Francesco, credo che dobbiamo recuperare l'importanza del cuore, la scintilla che abbiamo tutti noi. Non mi piacciono le cose spot, deve durare tutto l'anno perché le persone hanno bisogno sempre di aiuto, non solo a Natale. Non volevo si consumasse in un solo giorno, l'ho pensata con l'assessora alle politiche sociali, la dottoressa Funari, la quale si è da subito interessata soprattutto per la durata. Oggi è la puntata zero, mi auguro che ne seguano infinite. Credo che il popolo laziale sia sensibile per certi temi. Cosa fare nell'atto pratico? Bisogna portare del cibo ben conservato, a scadenza lunga e non in vetro. Verrà tutto quanto rendicontato, chi porta qualsiasi cosa deve avere il riconoscimento e la soddisfazione che quel suo gesto avrà fatto la differenza. Non è importante la quantità, ma iniziare a fare qualcosa. I magazzini delle associazioni sono vuoti, bisogna fare qualcosa. Sono fiera che la Fondazione S.S. Lazio 1900 abbia avuto l'appoggio della società Lazio e di tutte le altre sezioni".