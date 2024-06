Lazio, Patric al 'matrimonio' di Luis Alberto: il recap della serata - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Qualche giorno fa, prima di partire per Doha, Luis Alberto ha festeggiato l'anniversario di matrimonio con la moglie Patricia in Spagna, la coppia ha rinnovato le promesse dieci anni dopo il primo 'si' davanti a amici e parenti. Alla cerimonia e alla festa, tra gli invitati, anche Patric con la sua fidanzata Anabel come testimoniano le foto condivise attraverso i rispettivi profili social. Questo il messaggio che accompagna il recap della serata: "Wedding Patri & Luis Alberto . Per molti altri anniversari".

