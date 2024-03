Lazio, Patric e Rovella: il recupero è più complicato del previsto

RASSEGNA STAMPA - Lunedì l’Udinese verrà a far visita alla Lazio, il calcio d’inizio all’Olimpico è in programma alle 20:45. Gara importantissima per i biancocelesti, per cercare di recuperare terreno in classifica e centrare l’obiettivo prefissato a inizio stagione. Il percorso è tortuoso per la squadra di Sarri e a renderlo ancor più complicato, oltre a Di Bello, ci hanno pensato gli infortuni. Patric e Rovella sono i grandi assenti, fuori ormai da diverso tempo e il loro rientro sembra essere più complicato del previsto.

Il difensore, rriporta il Corriere dello Sport, sarà out anche lunedì, è alle prese con fastidi nella zona pubica. Forse si intravede un piccolo spiraglio di luce per il centrocampista, lungodegente per pubalgia. Potrebbe farcela per la trasferta di Frosinone, ma sarà necessario valutarlo quotidianamente. Il suo periodo ai box terminerà solo se nelle 48h precedenti al fischio d’inizio arriveranno sensazioni positive da parte sua.

