Lazio, Pedro omaggia Pique: "Leggenda! E' stato un onore..." - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Come un fulmine a ciel sereno giovedì è arrivato il messaggio di addio di Pique dal calcio giocato. Sabato sarà l'ultima gara dello spagnolo con la maglia del Barcellona, che ha indossato per tutta la carriera. Tra le centinaia di messaggi arrivati al suo indirizzo c'è anche quello di Pedro, suo ex compagno di squadra di club e di Nazionale. "Grazie per tutto quello che hai dato a questo bello sport!!! Sei una leggenda. Per me è stato un piacere condividere lo spogliatoio con te. Ti auguro il meglio dalla vita Geri!!", queste le parole del biancoceleste affidate ai social.