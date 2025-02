Lazio, Pedro torna a fare doppietta: quanti anni sono passati dall'ultima?

RASSEGNA STAMPA - La doppietta segnata da Pedro contro il Monza non è stata solo la prima con la maglia della Lazio, ma anche la prima in assoluto in Serie A. La leggenda spagnola si tinge d'eterno, continua a far parlare di sé, ma utilizzando solo i piedi come mezzo, nient'altro. Le due reti contro i brianzoli gli sono valse il premio di migliore in campo e la nona rete stagionale, con la possibilità a 37 anni di tornare clamorosamente in doppia cifra. Pedro, d'altronde, sta vivendo una seconda giovinezza, ormai è evidente. Ha fatto qualche passo indietro per tornare quello del passato, per tornare a circa 6 anni fa quando nell'aprile del 2019, con indosso la maglia del Chelsea e con Sarri in panchina, segnò la sua ultima doppietta prima di ieri, conducendo i Blues a una vittoria per 4-3 contro lo Slavia Praga.

Pubblicato 10.02