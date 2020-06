Lazio, Pellegrini: "Squadra maturata, lotteranno fino alla fine"

L'ex difensore di Sampdoria, Hellas Verona e Torino Luca Pellegrini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89,3 per parlare di Lazio e ripresa del calcio italiano: "Il calcio è finalmente ripartito con la Coppa Italia. I valori fisici non sono ancora al meglio, è inevitabile, ma sono felice della ripartenza. Mercoledì mi aspetto una bella finale tra Juventus e Napoli. Inzaghi dovrà essere bravo a gestire il gruppo, come ha fatto finora. I biancocelesti dovranno essere bravi a farsi gestire, accettando tutte le sue scelte. Perché chi è fuori vede meglio di chi è in campo. Perché sarà fondamentale dosare le energie, uno stop di tre settimane vorrebbe dire finire il campionato, mentre in una stagione normale vorrebbe dire saltare tre gare. La Lazio è maturata, se non ci fosse stata la pandemia probabilmente avrebbe avuto grandi probabilità di vincere. Immobile e compagni sono comunque i più motivati per lottare fino alla fine".