Lazio, per il derby fai il pieno: quasi esauriti i settori biancocelesti

La caccia al biglietto derby sta per concludersi e la Lazio fa il pieno del suo tifo. Saranno un totale di 20mila i cuori biancocelesti che riempiranno la parte di stadio a loro riservata. La febbre sale, i pochi giorni rimasti hanno fatto impennare la vendita e così anche i duemila posti che erano a disposizione sono in via di esaurimento. Qualcosa è disponibile solo nei Distinti Nord Est (45 euro), il resto sono tutti posti occupati. Sarà biancoceleste anche la Tribuna Monte Mario lato nord, mentre la Tevere è in vendita riservata ai tifosi della Roma, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Ultimi posti, poi il tifo laziale sarà pronto a colorare la sua porzione d'Olimpico, per un derby come sempre infuocato.

