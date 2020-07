Lazio, pericolo diffidati: sei calciatori rischiano di saltare il Brescia

L’obiettivo quarto posto è stato raggiunto nonostante la grande emergenza degli infortunati e degli squalificati. Oggi a Verona ci sono sei calciatori della Lazio in diffida che, in caso di ammonizione questa sera, salterebbero il match di mercoledì prossimo in casa contro il Brescia. Si tratta di Cataldi, Jony, Acerbi, Parolo, Bastos e Lucas Leiva. Il centrocampista brasiliano non sarà comunque presente causa infortunio. Questa sera la Bentegodi non ci sarà sicuramente Manuel Lazzari squalificato. L’esterno tornerà a disposizione contro il Brescia.

Hellas Verona - Lazio, le probabili formazioni: ballottaggio Correa-Caicedo, dubbio Acerbi

Hellas Verona – Lazio, sfida di qualità e quantità in mezzo al campo

Torna alla home page