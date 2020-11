Lazio, Petrucci: "Per la società Strakosha, Leiva e Immobile sono disponibili per la Juve"

I tamponi rapidi del Campus Biomedico hanno confermato tre positività nella Lazio, ma in serata sono arrivati i risultati dei test molecolari che hanno dato esito negativo per tutto il gruppo squadra. Stando così le cose, Inzaghi potrà contare su tutti gli elementi a disposizione per la gara di domenica con la Juve. La conferma arriva anche dall'inviato di SkySport, Matteo Petrucci: "Per la Lazio Strakosha, Leiva e Immobile vengono considerati disponibili per il big-match di domenica contro la Juventus. Non si sono allenati con la squadra a Formello in attesa del doppio esito dei tamponi, isolati come da protocollo, poi è arrivato il via libera che gli permetterà di svolgere regolarmente la rifinitura pre-Juventus".

PER COSA RISCHIA LA LAZIO - "Sotto la lente d'ingrandimento della Procura l'eventuale violazione del protocollo alla vigilia della partita di Champions contro lo Zenit. Strakosha, Leiva e Immobile, fermati dall'Uefa, potevano allenarsi col resto del gruppo o andavano isolati prima? Per il club biancoceleste i risultati dei test sono arrivati dopo la rifinitura e i giocatori non sono partiti con la squadra".