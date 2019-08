Lazio, Pippo Inzaghi: "Simone ormai è romano, ero certo che sarebbe rimasto"

Il Benevento per ripartire e inseguire nuovamente la Serie A. Pippo Inzaghi si sta rimboccando le maniche, è l'unico modo che conosce per uscire più forte dalle difficoltà e poi guardare avanti. Dopo l'esperienza negativa al Bologna, l'ex centravanti del Milan tenterà l'assalto alla promozione grazie anche allo studio e ai consigli di alcuni colleghi. Tra cui non poteva mancare suo fratello Simone: “Dopo 4 mesi fermo, avevo bisogno di una nuova sfida. Durante questo periodo ho studiato diversi colleghi. Gasperini, Giampaolo, Prandelli, Di Carlo, Mancini. E ovviamente mio fratello Simone. Sono stato con lui nella settimana di preparazione al derby vinto (Lazio-Roma 3-0 dello scorso 2 marzo n.d.r.)” - e sulla permanenza di suo fratello in biancoceleste ha detto - “Non sono rimasto sorpreso dal fatto che sia rimasto alla Lazio. Ho sempre pensato che non sarebbe andato via, Simone ormai è romano e a Formello c'è il fulcro di tutto. Ha un rapporto straordinario con Lotito e Tare”.

SULLA LAZIO E...I NIPOTI - In questa lunga intervista a Sport Week, Pippo ha rilasciato un giudizio anche sul prossimo campionato, piazzando la Lazio nella lotta alla Champions League: “La nuova Serie A sarà molto interessante. La Juve è favorita, ma Inter e Napoli si sono avvicinate. Queste tre andranno in Champions League. Per il quarto posto sarà lotta aperta: il Milan può crescere con Giampaolo, l'Atalanta è una realtà consolidata, la Lazio è sempre competitiva e la Roma vorrà cancellare l'ultima annata negativa”. Infine, una battuta sul suo “secondo lavoro” da zio: “Mi piacerebbe avere un figlio. Ho un rapporto molto forte con i figli di Simone. Lui dice che li vizio? Non è vero (ride n.d.r.), ma ci potrebbe stare. Sono lo zio”.

