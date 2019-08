FORMELLO - Lazio, Lulic è tornato. Immobile assenza giustificata...

FORMELLO - Lulic c’è: allenamento in gruppo per il bosniaco, in campo con i compagni per la seduta scattata alle 9.30. Un rientro importante per Inzaghi, che ha ritrovato il suo capitano. Risolto l'infortunio all'adduttore della coscia sinistra, si era stirato a inizio agosto dopo il test con il Paderborn. Completata l’intera sgambata: riscaldamento, possesso palla ed esercitazioni tecniche. Lulic sta bene e lo dimostra indossando il fratino verde da jolly largo sulla fascia: lui da una parte, Lazzari dall’altra a giocare con entrambe le mini formazioni contrapposte schierate in mezzo dal tecnico biancoceleste. Recuperato il primo pezzo dall’infermeria. Ora si attendono i rientri di Milinkovic (trauma distrattivo all’anca) e Caicedo (trauma elongativo al polpaccio sinistro): il serbo è avanti nella tabella di marcia e dovrebbe farcela per la Sampdoria. Già. Ferragosto si era rivisto sul terreno di gioco per un corsetto blanda.

ATTESA. Aggregato un ragazzo della Primavera in più, è l'attaccante esterno Cerbara (insieme a lui anche Cipriano, Falbo e Nimmermeer). A livello numerico prende il posto di Immobile, assente giustificato della mattinata: sta per diventare papà per la terza volta. Una dolce attesa. Ciro dovrebbe esserci domani per l’amichevole organizzata proprio contro i baby di Menichini (ore 9.30). Sarà l’ultimo impegno estivo prima delle partite ufficiali. Tra poco si comincerà a fare sul serio.