Lazio, Piscedda: "Con Spal e Verona si deve vincere. E su Giroud..."

Non c'è sosta, dopo il derby la Lazio deve concentrarsi sui prossimi impegni. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda: "Dopo il pareggio del derby la Lazio ha due gare da vincere. Deve farlo per mantenere il distacco e confermare la crescita contro squadre piccole che fino a pochi mesi fa mettevano in difficoltà la squadra di Inzaghi. Incidenti di percorso che vanno evitati, è migliroata rispetto alla scorso anno, ha acquisito la pazienza delle grande squadre. Le piccole squadre vanno fatte sfocare, dopodichè vanno colpite. Giroud? Gran bel giocatore, sa fare gol, aumenterebbe il potenziale offensivo della Lazio. E' un giocatore a livello mondiale, ha tanta esperienza da poter aiutare la Lazio. Mi piacerebbe molto, è anche un gicoatore che aiuta la squadra, oltre ad avere fiuto per il gol. Certamente potrebbe gicoare con Immobile, con Ciro che si muoverebbe anche fuori l'area di rigore. Non c'è questo tipo di problema"

