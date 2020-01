FORMELLO - Lazio, il Mago presente. In gruppo Lukaku, mancano Patric e Lulic

FORMELLO - Una corsetta differenziata in scarpe da ginnastica, poi il “cambio di gomme” e il ritorno in gruppo: Luis Alberto, passata una mezzoretta di allenamento, calza gli scarpini e partecipa alle prove tattiche anti-Spal coi compagni. Lo spagnolo, a riposo negli ultimi due giorni per un leggero affaticamento, si è rimesso a disposizione di Simone Inzaghi. È scattata la preparazione alla prossima partita di campionato. Dove non ci sarà Correa, fermo per un problema al polpaccio: ha evitato lo stiramento, rimarrà comunque ai box contro Spal e Verona (recupero di mercoledì), le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana quando entrerà nel mirino la trasferta di Parma. Ma difficilmente verrà rischiato al Tardini: l’obiettivo reale è la sfida all’Olimpico con l’Inter del 16 febbraio.

REINTEGRO. La seduta pomeridiana inizia alle 15 con il reintegro di Lukaku. L’esterno ha svolto un altro provino in campo: si era operato a dicembre in Belgio, gli era bastato mezzo allenamento con la squadra per ribloccarsi di nuovo (infiammazione al ginocchio). La speranza è che stavolta il ritorno sia definitivo. Sulla sinistra, però, non si vede sgroppare Lulic. Il bosniaco, così come Patric e Adekanye (elongazione), ha saltato la sgambata odierna. In infermeria è rimasto Cataldi (stiramento al polpaccio), che sta ultimando il protocollo riabilitativo.

