Lazio, Piscedda: "Contro il Brescia gara fisica, serve pazienza"

La sosta è quasi finita, domenica la Lazio tornerà in campo. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda: "Giusto riposarsi dopo tanti sforzi, ma la squadra non stacca mai la spina. Cala l'intensità del lavoro, ma dubito che gli uomini di Inzaghi siano stati 5 o 6 giorni senza far nulla. Il Brescia metterebbe la firma per prendere un punto, si farà valere dal punto di vista fisico. La Lazio deve stare attenta sotto questo punto di vista e fare il suo gioco per vincere la gara. Se hai la pazienza di attendere alla fine a queste squadre segni, ma se non tieni il loro ritmo puoi andare in difficoltà".

