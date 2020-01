FORMELLO - Lazio, doppietta di Inzaghi: recuperati Immobile e Cataldi

FORMELLO - Bardato, recuperato. Eccolo, Immobile: che bella rassicurazione. Entra in campo coi compagni, coperto dallo scaldacollo, poi si toglie pure quello. Ciro c’è, a disposizione per Brescia. Scacciato via l’attacco influenzale. Ed è soltanto la prima delle notizie positive: anche Cataldi si è riaggregato al gruppo dopo i due giorni d’assenza e la seduta differenziata svolta 24 ore fa a causa di un affaticamento muscolare. Sta meglio, sta bene. Si prenderà il posto in regia lasciato da Leiva, squalificato così come Luis Alberto. Il brasiliano, operato ieri al pollice della mano destra, si è comunque allenato regolarmente grazie all’utilizzo di un tutore.

RIENTRI. Due armi ritrovate per la trasferta di Brescia. Ora Simone Inzaghi deve valutare chi impiegare dal primo minuto: è scontato l’utilizzo del classe 1994 in regia con Parolo e Milinkovic ai suoi lati. Lulic a sinistra (in settimana è stato testato come mezzala) e uno tra Lazzari e Marusic a destra. Il montenegrino prova a ottenere una chance dall’inizio, ma l'ex Spal resta in vantaggio. L'occasione potrebbe invece averla in difesa Patric, schierato per la terza volta di fila al fianco di Acerbi e Radu. Ballottaggio aperto con Luiz Felipe. La qualità nel palleggio dello spagnolo potrebbe essere scelta visto il forfait forzato di Luis Alberto. Potrebbe far comodo un palleggiatore in più. Inzaghi ha ancora la rifinitura di domani mattina per tirare le somme, comprese quelle in attacco. Oggi ha inizialmente schierato Caicedo al fianco di Correa. Resta complicato lasciare fuori uno come Immobile...