Lazio, Piscedda: "Rimandiamo le valutazione. Il derby sarà..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'Olanda si conferma un tabù di questa stagione: dopo l'uscita dall'Europa League a Rotterdam, contro il Feyenoord, anche ad Alkmaar la Lazio perde ed esce dalla Conference. La delusione è tanta, soprattutto tra i tifosi, ma il tempo per fare drammi e muovere critiche non c'è. Come spiegato dall'ex calciatore biancoceleste Massimo Piscedda, ai microfoni di Radiosei, ogni tipo di valutazione andrà rimandata a lunedì, quando sarà noto il risultato della stracittadina:

"Dopodomani c’è il derby e l’analisi specifica della partita non la dovresti fare adesso, ma dopo il derby che ti farà capire dove vai a finire. Prima di fare critiche aspetterei tre giorni e farei in modo che la squadra sia serena e pronta ad affrontare una partita del genere. Eviterei insomma grandi critiche soprattutto umorali. Poi è evidente che la Lazio ieri non abbia reagito e non sia scesa in campo come bisogna scendere in partite come questa. Ma non esagererei e sarei cauto. Poi da lunedì dopo il derby avremo modo di dire tutto".

AZ ALKMAAR - "L’AZ è sembrata una squadra veloce, con ottime individualità, con trame di gioco interessanti e non da sottovalutare, ma la Lazio se fosse scesa in campo come sa fare, non avrebbe avuto problemi a vincere. Una Lazio così brutta non la vedevo da un po’. Secondo me almeno quindici squadre del campionato italiano possono battere l’AZ. La Lazio non è inferiore ad alcuna squadra che fa la Conference e una partita non dice nulla. Se la Lazio sta bene, la Conference la vince a occhi chiusi. Per me non è un metro di misura perché ci giocano squadre modestissime".

GIOVANI - "Sui giovani avrei da dire molte cose: abbiamo squadre vecchie in Italia, con presidenti che fanno più scelte economiche che tecniche e non c’è programmazione. Vorrei non vedere più i trentasettenni giocare".