Lazio, Ponciroli su Immobile: "Addio necessario, era la soluzione giusta"

Ai microfoni di TMW Radio il giornalista Fabrizio Ponciroli ha parlato dell'addio di Ciro Immobile alla Lazio, ormai ufficiale anche per il comunicato del club biancoceleste. Questo è ciò che ha detto in merito: "Immobile? Il saluto era necessario, per un discorso anagrafico e di motivazioni. E' una boccata d'ossigeno per tutti, soprattutto per Immobile, che fa una scelta complicata ma giusto. All'estero si rimette in gioco. E' sempre stato troppo criticato, un po' come Morata, sono state sempre sottolineate le mancanza piuttosto che i pregi. Ci sono stati momenti di difficoltà, è vero, ma ha sempre fatto gol. E se sei un centravanti non mi sembra un aspetto negativo. Troppo criticato ma è giusto che sia andato all'estero. E' la soluzione giusta per tutti".