Lazio, "Porta le Aquile ai vertici del mondo virtuale": novità su eFootball - FT

In attesa della prossima stagione, i tifosi biancocelesti appassionati di videogiochi potranno seguire la propria squadra del cuore nel mondo virtuale. A tal proposito, la società tramite i canali social ufficiali ha rivelato una novità per quanto riguarda eFootball. Il videogioco si è arricchito di una nuova versione che consentirà ai supporter e agli appassionati di calcio di poter usufruire di nuove funzionalità, rendendo più divertente e unica l’esperienza. Questo il messaggio che accompagna il post: “Vivi la Lazio come mai prima d'ora nella v.1.1.0 Con le sue nuove modalità di gioco e controlli, puoi portare Le Aquile ai vertici del mondo virtuale”.

Experience Lazio like never before in v.1.1.0

With its new game modes and controls, you can take Le Aquile to the top in the virtual world!#eFootball is Free to Play so download now!#SetFootballFree #CMonEagles pic.twitter.com/wEXl0MXb2v