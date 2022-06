Lazio, come potrebbe cambiare la rosa grazie all'italianizzazione

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato non è ancora ufficialmente iniziato, ma in casa Lazio sono diversi i rumors in tal senso. Quest'anno a differenza del passato il modus operandi sembra improntato sull'acquisto di calciatori italiani. Carnesecchi, Casale, Romagnoli ed Emerson Palmieri sono i nomi più caldi in tal senso, senza contare che potrebbero essere aggregati alla prima squadra anche alcuni giovani come il rientrante Armini e il terzino della Primavera Floriani-Mussolini. Tra i pali non è da escludere l'arrivo di un portiere esperto a cui affidarsi in attesa che Carnesecchi si ristabilisca. In tal senso è spuntato fuori anche il profilo di Audero. Per la fascia sinistra difensiva sembrano calde anche le piste Parisi, Birindelli e Beruatto. In rosa ci sono già Immobile, Cataldi, Lazzari, Zaccagni e Acerbi (su cui si attendono notizie di mercato). Quindi la Lazio 2022/2023 potrebbe avere un'impronta puramente italiana, così come non accadeva dai primi anni della gestione Lotito, che nel corso del tempo è stata sempre più improntata verso calciatori stranieri.