Lazio, pranzo in Emilia Romagna tra l’ex Fabbri e Acerbi - FOTO

Dopo la vittoria di una settimana fa ad Euro2020, Francesco Acerbi si sta godendo le meritate vacanze per poi tornare a dispozione della Lazio e del suo nuovo allenatore Maurizio Sarri. Il numero 33 biancoceleste si trova in Emilia Romagna, dove ha incontrato l'ex nutrizionista della Lazio, Fabbri. Con quest'ultimo, il leone è andato a pranzo in un ristorante romagnolo. Tra i due il rapporto di amicizia è di vecchia data e proprio il centrale lo ha portato a Formello. Il dottore ha dedicato all'amico un post su Instagram. Queste le sue parole nella descrizione: "CHI È CHI ? Uno è un ragazzo di campagna e uno un campione Europeo. È raro incontrare un professionista affermato che lavora con umiltà e passione e non è scontato gestire professione ed amicizia nei vari momenti del cammino insieme. Diventa però un'esperienza speciale, quando ci si incontra ad un tavolo, gustando con piacere i piatti della cucina romagnola. A quel punto si è diventati "squadra" e tutto è semplice. Adoriamo la piadina e a te come piace?"