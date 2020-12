Lazio, prima convocazione per Adeagbo: ecco chi è il centrale chiamato da Inzaghi

Prima convocazione in Serie A per Enzo Adeagbo. Il centrale difensivo della Lazio Primavera di Leonardo Menichini, è stato infatti chiamato da Simone Inzaghi per la sfida col Benevento in programma stasera al Vigorito. Nazionale svizzero, Adeagbo è un classe 2002 prelevato quest'estate dal Servette per rinforzare il reparto arretrato. A causa di alcuni problemi fisici e un ritardo nel tesseramento, ha disputato la sua prima partita in biancoceleste soltanto il 18 ottobre, facendo coppia fissa da quel momento con Damiano Franco. Tre partite per lui, contro Sassuolo, Roma e Fiorentina, prima dello stop del campionato Primavera. Quasi un metro e 90 di altezza, il giovane difensore fa della fisicità la sua arma migliore in campo. Può giocare sia sul centro-sinistra che sul centro-destra, all'occorrenza può spostarsi anche sulla fascia nel ruolo di terzino destro.

