Lazio, primo giorno a Formello per Hysaj: visite mediche e incontro con Sarri

C'è un volto nuovo a Formello questa mattina. Nel Training Center biancoceleste è presente, insieme agli altri giocatori della Lazio, anche Elseid Hysaj. Come riportato da Lazio Style Channel, il terzino albanese, liberatosi a parametro zero dal Napoli, sta svolgendo le visite mediche prima della nuova stagione e ha incontrato Maurizio Sarri. I due si conoscono molto bene. Per il tecnico è un pupillo avendolo già allenato nel corso delle sue esperienze a Napoli e ad Empoli. Sotto la gestione del mister toscano d'adozione, Hysaj ha collezionato ben 243 presenze in tutte le competizioni. Manca solo l'ufficialità, la Lazio è pronta ad abbracciare il suo nuovo terzino che partirà con il gruppo per il ritiro di Auronzo di Cadore. Il calciatore nato a Scutari, oltre a Sarri, ha ritrovato anche l'ex compagno di squadra e amico Pepe Reina. I due hanno si sono abbracciati e hanno chiacchierato anche insieme a Luiz Felipe.

Pubblicato ieri alle 11;10