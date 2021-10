Lazio, primo pareggio in Europa League: ecco da quanto mancava

Termina a reti bianche la sfida Lazio - Olympique Marsiglia allo Stadio Olimpico. I biancocelesti hanno cercato la vittoria fino alla fine non concretizzando nulla sottoporta. Tante le occasioni sprecate nel match odierno contro la squadra di Sampaoli. Come riporta tuttomercatoweb.com, con lo 0-0 contro il Marsiglia la Lazio ha pareggiato per la prima volta nelle ultime 20 gare di UEFA Europa League. I biancocelesti nelle precedenti due partecipazioni al torneo europeo, non avevano mai messo a segno un pareggio. Per risalire all'ultimo infatti, bisogna andare all'8 marzo 2018, quando all'Olimpico contro la Dinamo Kiev, il tabellino segnava 2-2 con le reti di Felipe Anderson e Immobile.