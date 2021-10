Lazio, prosegue il recupero per Immobile: “Un po’ di carica da Formello” - FOTO

Non è sceso in campo nella trasferta di Bologna e non lo farà nemmeno nei prossimi due impegni in Nations League della Nazionale. Ciro Immobile è ancora fermo ai box per una lesione di basso grado al muscolo semimembranoso della coscia sinistra rimediato nel match di Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Il bomber biancoceleste ha chiesto subito il cambio evitando così guai peggiori. Il tempo di recupero stimato è di circa 10 giorni e il numero 17 sta facendo di tutto per tornare al top della condizione subito dopo la sosta, quando la Lazio affronterà l'Inter. L'attaccante campano sta proseguendo con le sue sedute personali per smaltire al 100% il guaio fisico. Mentre alcuni suoi compagni sono partiti con le nazionali e altri si allenano in gruppo sotto gli ordini di Sarri, Ciro arriva a Formello e lavora duro seguito dallo staff del mister. Immobile ha pubblicato questa mattina tra le storie Instagram il video del suo arrivo al Training Center al quale ha aggiunto: "Un po' di carica mattutina".