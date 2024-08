Lazio, Provedel: "Abbiamo tante responsabilità! Sapevamo che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa volta Ivan Provedel non è riuscito a evitare la sconfitta. La Lazio cade contro l'Udinese al Bluenergy Stadium per 2-1 e il portiere, intervenuto ai microfoni di Dazn, rimprovera sé stesso e la squadra per un atteggiamento, soprattutto nei minuti iniziali, sa rivedere:

"Sapevamo che loro sarebbero partiti forte, noi non abbiamo fatto altrettanto nonostante sapessimo che sapessimo che sarebbe servito. Partire sotto non aiuta, poi noi eravamo riusciti a prendere campo, a creare abbastanza ma ci è mancato il gol nel primo tempo. La rete subita a inizio ripresa ci ha messi in difficoltà, loro sono stati bravi, ma noi abbiamo grosse responsabilità perché non ci possiamo permettere di prendere gol così all'inizio dei due tempi. Sapevamo che l'Udinese avrebbe giocato così aggressivo, semplicemente non abbiamo fatto al meglio quello che dovevamo dall'aggressività, al rispondere colpo su colpo, alla fine abbiamo anche creato ma regalare due gol così in apertura ti mette in difficoltà. Da dove si riparte? Dobbiamo cercare di fare al meglio quel che ci chiede il mister, lo dobbiamo fare in modo impeccabile, con il massimo dello spirito. Poi dobbiamo iniziare le partite in maniera più forte, senza aspettare qualche minuto, per far sì che possano uscire quelle che sono le nostre qualità".