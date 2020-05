Lazio, questione ritiro: si valuta il via da lunedì

I biancoelesti sono tornati a Formello, stanno affrontando la fase 2 degli allenamenti. Un programma a step che potrebbe prevedere, a partire da lunedì prossimo, un ritiro. Proprio in concomitanza con la ripresa delle sedute collettive. Come riporta la rassegna di Radiosei, il centro sportivo è stato già attrezzato per tale eventualità, con 50 posti letto già pronti e l'intento di intensificare la sanificazione della struttura. Si attende l'approvazione, da parte del Comitato Tecnico Scientifico, del protocollo presentato dalla FIGC: sentenza che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Se le squadre dovranno andare in ritiro per due settimane prima della ripartenza del campionato, allora quest'ultimo sarebbe più corposo (nel caso in cui la Serie A ripartisse a metà giugno). La Lazio è pronta ad affrontare qualsiasi percorso, si attendono comunicazioni.