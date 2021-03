Lazio, Radu a un passo dalle 400 presenze: nel mirino Favalli

Stefan Radu sempre più nella storia biancoceleste. Il difensore romeno, nel caso in cui venisse impiegato dal primo minuto contro il Bayern Monaco, raggiungerebbe le 400 presenze con la maglia della Lazio. Inzaghi valuta le scelte difensive, ma il centrale si candida per giocare sul centro sinistra domani sera, e sarebbe la prima gara stagione in Champions, avendo saltato per infortuni i gironi e il match di andata contro i tedeschi. Arrivato nel gennaio del 2008 dalla Dinamo Bucarest, Radu è diventato un simbolo, incarnando col tempo i valori e lo spirito biancocelesti. Dovesse scendere in campo domani, arriverebbe a -1 dal primo posto della classifica delle presenze all time nella Lazio, occupato da Giuseppe Favalli, a quota 401: un traguardo vicino e che Radu sarà destinato a eguagliare e superare già in questa stagione.

