Caso tamponi, oggi il processo a Lotito e alla Lazio: gli scenari

Claudio Lotito e i dottori Ivo Pulcini e Fabio Rodia saranno a giudizio oggi alle ore 11:00 per il caso tamponi. Il presidente della Lazio è chiamato però a partecipare anche all'Assemblea di Lega per i diritti tv con prima convocazione alle 9:00 e seconda alle 11:30. Ecco perché, data la probabile assenza giustificata del patron biancoceleste, il presidente Mastrocola potrebbe decidere di rinviare l'udienza. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, anche il Torino ha chiesto di partecipare come parte interessata a causa della presenza in campo di Ciro Immobile nella gara tra le due squadre dell'1 novembre.

GLI SCENARI - Il presidente Cairo vuole infatti chiedere il 3-0 a tavolino per la positività di Immobile al tampone Uefa del 28 ottobre, secondo il quale avrebbe dovuto rispettare un periodo di isolamento di 10 giorni. I biancocelesti punteranno sulla "non ammissibilità" dei granata essendo il risultato finale di 3-4 già stato omologato oltre alla presenza del dottor Enrico Di Rosa come testimone, il dirigente medico che autorizzò Pulcini a inserire Immobile nella lista dei disponibili per la partita. Rinviata a giudizio anche la Lazio a cui vengono contestati 8 casi di positività nel gruppo squadra non comunicati tempestivamente alle autorità. La società, in primo grado, rischia un'ammenda o una penalizzazione. La sentenza definitiva si avrà probabilmente a fine aprile mentre il processo di oggi rischia seriamente di essere rimandato.