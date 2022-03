Lazio, Radu recupera per il derby? Tutto passa da... Vetralla

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Stefan Radu non è potuto essere a disposizione di mister Sarri per la partita di ieri sera contro il Venezia. Il difensore è alle prese con una fascite plantare che non gli ha permesso di allenarsi e disputare la gara dell'Olimpico. Settimana prossima ci sarà il derby e l'apporto di un veterano come Radu sarebbe fondamentale per lo spogliatoio biancoceleste. Il giocatore sta tentando un recupero record e oggi si è recato dal Dott. Leonardo Giuliani a Vetralla per capire come poter ovviare al problema. La soluzione, come riporta viterbonews24.it, è un plantare. Lo stesso Giuliani ha confermato: "Il primo obbiettivo è quello di farlo giocare visto che il dolore al tallone è molto forte e il giocatore era a rischio convocazione. Il secondo obbiettivo è che in genere chi mette un plantare da Giuliani per un recupero lampo segna subito”.