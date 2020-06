Lazio, Radu rinnova con l'agente Materazzi: "Altri due anni insieme" - FT

In giorni di preparazione in vista della ripresa del campionato di Serie A, Stefan Radu ha prolungato l'accordo con il proprio agente, Matteo Materazzi, per altri due anni. L'annuncio è stato dato via Instagram dallo stesso procuratore, che ha aggiunto: "Un percorso lavorativo iniziato insieme due anni fa, fatto di successi e di tue grandi prestazioni. Sono orgoglioso di poter dire a tutti che sono il tuo procuratore. Grazie per la fiducia (altri due anni insieme)".

