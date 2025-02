Lazio, Rambaudi: "Dia contro il Napoli? Non lo metterei! Vi spiego perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La corsa al quarto posto, i singoli da schierare contro il Napoli e l'importanza per la Lazio di Baroni di una partita come quella in programma sabato 15 febbraio, alle ore 18.00, allo Stadio Olimpico di Roma. Questi sono i temi principali trattati dall'ex biancoceleste Roberto Rambaudi nell'intervista rilasciata ai microfoni di Radiosei:

"La Lazio deve continuare su questa strada, sta facendo un grande cammino. Se proseguiamo così arriverebbe un risultato importantissimo. La Lazio deve restare lì il più possibile, poi magari applausi alle altre se fanno meglio. Non guardo il Milan o la Juve, sono le altre che devo guardare me. I calcoli li fa chi è indietro perché la classifica non dipende da loro".

LE SCELTE DI BARNI - "Non c’è bisogno di rischiare Dia sabato, Baroni può contare su Pedro o Dele-Bashiru, a seconda della gara che vuole fare. Vincere col Napoli ti darebbe tanto ma questo gruppo ha già fatto vedere che vuole migliorare e arrivare. Ci sono stati passi falsi ma la squadra ha dimostrato sempre di voler reagire. Gara importante. Per Baroni sono importanti tutti, non solo gli 11 titolari. Non è un modus operandi che può essere adattato a tutti i tecnici, perché ognuno ha i suoi principi. Ogni allenatore deve fare ciò che crede, perché solo così trasferisce tutto ai suoi giocatori".