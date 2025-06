Lazio, Rambaudi: "Sarri valore aggiunto. Sono ancora arrabbiato per..."

TUTTOmercatoWEB.com

Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto in mattinata ai microfoni di Radiosei per commentare il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. Ecco di seguito le sue parole: “L’anno prossimo mi aspetto una crescita, anche rinforzi per la squadra e poi che si possa lottare fino all’ultimo per la Champions. Mi aspetto pure che Sarri sia il valore aggiunto che tutti credono e sperano. Mi aspetto che si imponga sui giocatori da scegliere per fare un’annata ad alto livello, come in parte è stata questa".

Poi ancora: "Sarri viene alla Lazio perché ha avuto delle garanzie, non credo avrà una rosa lunga. Io voglio una squadra che abbia ambizione, voglio vedere che si migliori questa stagione; serve ricreare entusiasmo e lottare. Io sono ancora molto arrabbiato per la mancanza di continuità del lavoro, per quello che è successo a gennaio e per la mancata Europa. Il ritorno di Sarri è un’occasione per tutte e due le parti: la Lazio così valorizza i giocatori che ha”.