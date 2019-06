Lazio, Rambaudi sulla situazione Radu: "Vuole sentirsi ancora un titolare"

Il colpo di scena in casa Lazio riguarda la posizione di Stefan Radu. La società è pronta a liberare il giocatore in caso di offerta più vantaggiosa, nonostante il rinnovo del contratto fino al 2021 dello scorso novembre. Le strade poi potrebbero ricongiungersi a fine carriera, con un ruolo diverso. Sulla questione si è espresso ai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi: "Radu è un giocatore che ha personalità e leadership nello spogliatoio, anche nel rapporto con l'allenatore. L'età però passa per tutti, evidentemente lui vuole sentirsi giocatore importante, non fare 20 partite ma giocare titolare. La società per me fa questa scelta per quanto detto prima, Radu è un giocatore che ha leadership. All'inizio può anche dirti di sì al discorso di giocare meno, poi però vuole giocare. Un ragazzo che è stato in biancoceleste 12 anni non può finire male l'esperienza. Solo il tecnico fa le valutazioni e immagino che sia stato individuato un giovane da far crescere".

